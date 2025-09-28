Первая лига, 8-й тур

Подолье – Прикарпатье – 2:1

Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33

Нива Тернополь – Чернигов (начало матча в 14:30)

Черноморец – Агробизнес (начало матча в 16:30)

В первом матче игрового дня Подолье принимало Прикарпатье. Уже на 14-й минуте Андрей Хома поразил ворота Подолья, но лайнсмен зафиксировал офсайд. На 28-й минуте Юрий Козыренко отдал передачу на Артема Ситало, который вывел Подолье вперед в счете. Владислав Чушенко уже через 5 минут сравнял счет. На 40-й минуте подопечные Сергея Ковальца снова вышли вперед – на этот раз Ситало ассистировал на Савина.

Во втором тайме Прикарпатье пыталось сравнять счет, но команда из Хмельницкого надежно защищалась. Подолье могло претендовать на пенальти в конце матча, но арбитр не углядел фола, поэтому показал красную карточку Сергею Ковальцу за чрезмерные эмоции. В конце концов матч закончился со счетом 2:1 в пользу Подолья, которое одержало свою первую победу в сезоне и вырвалось со дна турнирной таблицы.

