Первая лига: Подолье одержало первую победу в сезоне, переиграв Прикарпатье – подопечные Ковальца вырвались со дна
В воскресенье, 28 сентября, состоялись 3 матча. Отчет о поединках и результаты встреч читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 8-й тур
Подолье – Прикарпатье – 2:1
Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33
Нива Тернополь – Чернигов (начало матча в 14:30)
Черноморец – Агробизнес (начало матча в 16:30)
В первом матче игрового дня Подолье принимало Прикарпатье. Уже на 14-й минуте Андрей Хома поразил ворота Подолья, но лайнсмен зафиксировал офсайд. На 28-й минуте Юрий Козыренко отдал передачу на Артема Ситало, который вывел Подолье вперед в счете. Владислав Чушенко уже через 5 минут сравнял счет. На 40-й минуте подопечные Сергея Ковальца снова вышли вперед – на этот раз Ситало ассистировал на Савина.
Во втором тайме Прикарпатье пыталось сравнять счет, но команда из Хмельницкого надежно защищалась. Подолье могло претендовать на пенальти в конце матча, но арбитр не углядел фола, поэтому показал красную карточку Сергею Ковальцу за чрезмерные эмоции. В конце концов матч закончился со счетом 2:1 в пользу Подолья, которое одержало свою первую победу в сезоне и вырвалось со дна турнирной таблицы.
