Первая лига Украины, третий тур

Ингулец – Нива Тернополь – 2:2

Голы: Фарасеенко, 45+1, Волохатый, 82 – Напуда, 23, Посевкин, 90

Прикарпатье – Чернигов – 0:3

Голы: Койдан, 18, 54, 62

ЮКСА – Феникс-Мариуполь – 0:0

Главным матчем дня в Первой лиге была игра Ингульца против тернопольской Нивы. Тренерская дуэль Василия Кобина и Юрия Вирта началась с гола гостевой команды, однако Ингулец сумел сравнять счет в компенсированное время к первому тайму. На 82-й минуте Волохатый, казалось, принес победу хозяевам, но тернополяне сумели выцарапать ничью благодаря голу Радиона Посевкина – 2:2.

Прикарпатье потерпело первое поражение в сезоне, разгромно уступив Чернигову со счетом 0:3. Все три мяча в активе Вячеслава Койдана. Благодаря этой победе "тигры" поднялись со дна турнирной таблицы.

ЮКСА и Феникс-Мариуполь расписали мировую ничью – 0:0. Для мариупольцев такой результат принес первое набранное очко в сезоне. Ниже лишь Металлист с двумя поражениями и матчем в запасе.

