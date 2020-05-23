Первая лига определилась с датой старта нового сезона

Во втором по силе футбольном дивизионе Украины выбрали базовую дату начала сезона 2020/21.

Новый чемпионат в Первой лиге стартует осенью, сообщает издание Footboom.

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Базовой датой начала соревнований выбрали 4 сентября. Это напрямую связано с Премьер-лигой, которая завершит сезон-2019/20 лишь в конце июля, и с неопределенностью относительно завершения текущего розыгрыша Первой лиги.

Напомним, на специальном заседании Совета лег ПФЛ классический вариант с 16-ю участниками клубы отвергли. На следующей неделе планируется опрос по обмену между лигами, после чего станет ясно, как именно завершат сезон в Первой лиге.

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