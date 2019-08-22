Первая лига: ОПФК Черкащина одержала дебютную победу в сезоне

ОПФК Черкащина без проблем разобралась с Балканами (3:0) в стартовом матче 5-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Первая лига, 5 тур

ОПФК Черкащина – Балканы – 3:0

Голы: Сторчоус, 31, Малей, 80, Опря, 82 (авт)

Удаление: Саламаха, 76

Программу 5-го тура Первой лиги 2019/20 открывали ОПФК Черкащина и Балканы. Хозяева без труда одолели соперника со счетом 3:0.

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Первый гол на 31-й минуте забил Андрей Сторчоус, который поразил "девятку" ворот Балкан. Во втором тайме красную карточку получил Богдан Саламаха, после чего Черкащина забила еще дважды – сначала отличился Малей, а спустя две минуты Опря поразил собственные ворота.

Черкащина одержала первую победу в сезоне и поднялась на 9 место (5 очков). У Балкан осталось 4 балла – это 14 позиция. Лидируют Ингулец и Авангард (по 9 пунктов после 4-х туров).

К слову, на следующей неделе оба сегодняшних соперника сыграют матчи Кубка Украины.