Сегодня, 15 октября, в рамках Первой лиги состоялось четыре поединка.

Первая лига, 8 тур

Группа А

Нива Т – Диназ – 1:0

Гол: Волохатый, 18

Эпицентр – Буковина – 0:0

Группа Б

Скорук – Чернигов – 0:2

Голы: Вовк, 45, 82

Оболонь – ЛНЗ – 1:0

Гол: Терехов, 26

Удаление: Галенко, 90+4 (ЛНЗ)

Нива минимально одолела Диназ благодаря красивому удару Волохатого из-за пределов штрафной. Команда из Тернополя не проигрывает 4 тура подряд и уже вышла на четвертое место группы, которое означает плей-офф за повышение. В этой зоне остается и Эпицентр (третье место), хотя сегодня победить Буковину не удалось.

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Чернигов уверенно разобрался со Скоруком. Героем гостей стал Роман Вовк, в активе которого дубль. Правда, обе команды болтаются в нижней половине группы Б.

Центральным матчем тура была битва Оболони и ЛНЗ. Эти клубы делили первое место в группе Б, имея по 16 очков. После очной встречи киевляне стали единоличным лидером. Решающей оказалась 26 минута, на которой защитник Артем Терехов замкнул подачу с углового.

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