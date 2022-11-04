Состоялись пятничные поединки 11-го тура Первой лиги, в которых один из лидеров неожиданно уступил. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 11-й тур

Группа А

Прикарпатье – Буковина – 2:1

Голы: Титаевский, 65, Цюцюра, 88 – Пець, 72

Группа Б

Скорук – Оболонь – 1:0

Гол: Малыш, 58

Прикарпатье вырвало победу над Буковиной в первом поединке пятницы. До перерыва команды не забивали, но после обменялись голами Титаевского и Пеца. Впрочем, Цюцюра на последних минутах принес победу Прикарпатью.

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А лидер группы Б Оболонь неожиданно уступила Скоруку. Автором сенсации стал Малыш, забивший единственный гол на 58 минуте.

Таким образом, Прикарпатье набрало 14 очков и расположилось на 5 месте, Буковина осталась предпоследней. Оболонь осталась лидером с 22 пунктами, но ЛНЗ (20 очков) еще не играл свой поединок. Скорук набрал 11 баллов и остался предпоследним.

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