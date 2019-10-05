Первая лига: Оболонь продолжила победную серию, Минай упустил шанс опередить Металлист 1925

Состоялись очередные матчи 12-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Первая лига, 12 тур

Агробизнес – Прикарпатье – 1:2

Голы: Семенюк, 45+2 – Оринчак, 20, Барчук, 48

Горняк-Спорт – Минай – 1:0

Гол: Дмитренко, 8 (авт)

Черкащина – Авангард – 1:2

Голы: Фаюк, 15 – Матяж, 5, Яворский, 27

Балканы – Чорноморец – 1:1

Голы: Паламар, 19 – Танчик, 25

Удаление: Войтихойский, 45+2

Металлург – Волынь – 1:2

Голы: Белоусов, 2 – Кожанов, 10, Хагназари, 29, Курко, 80

Металлист 1925 – Николаев – 0:0

Удаление: Кольцов, 63

"Потянули КрАЗ – потянем и Кремень": жена Козловского снялась в очередном гениальном проморолике Руха

Оболонь-Бровар выиграла пятый матч чемпионата подряд. "Пивовары" в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения и единолично возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. Этому поспособствовал Металлист 1925, не сумев обыграть Николаев.

Харьковчане могли и вовсе опуститься на третью строчку, но Минай неожиданно проиграл Горняку-Спорт. Кремень, Черкащина и Металлург безнадежно находятся на дне таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ