Первая лига, 16 тур

Краматорск – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Семка, 20

ВПК-Агро – Кремень – 2:0

Голы: Шевченко, 9, Лепа, 20

Оболонь – Подолье – 1:0

Гол: Прокопенко, 90+4

ВПК-Агро в битве аутсайдеров обыграл Кремень, команды поменялись позициями в турнирной таблице. Дмитрий Лепа забил свой первый гол после возвращения в Украину. Краматорск одолел Горняк-Спорт и поднялся на седьмую строчку.

Первая лига: Кривбасс уверенно одолел Олимпик и продолжил чемпионскую гонку с Металлистом, Прикарпатье обыграло Ужгород

Оболонь лишь в конце компенсированного времени смогла дожать Подолье, нанеся хмельничанам третье поражение подряд. "Пивовары" приблизились ко второй строчке, которая гарантирует прямой выход в УПЛ. Расстояние до Кривбасса теперь составляет четыре очка, но у Оболони еще есть матч в запасе.