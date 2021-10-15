Первая лига, 14 тур

Оболонь – Кремень – 2:0

Голы: Черний, 69, Мурза, 83

Нива Тернополь – ВПК-Агро – 2:0

Голы: Кисленко, 15, 31

Первыми на поле вышли Оболонь и Кремень. Киевская команда на момент начала игры занимала 4 место турнирной таблицы, претендуя на путевку в УПЛ. Кремень отставал на 8 пунктов и шел 12-м. В первом тайме хозяева были ближе к забитому мячу. но после розыгрыша углового команду из Кременчуга спасла перекладина. Кремень тоже имел несколько возможностей, однако до перерыва голов так и не было.

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Во втором тайме хозяева таки доказали свое преимущество. Сначала Костянин Черний удачно сыграл на добивании после того, как кипер гостей перевел мяч в штангу. На 83-й минуте "пивовары" удвоили счет – Артур Мурза обокрал защитника, вышел один на один с Мирным и переиграл его ударом в ближний угол. 2:0 –- Оболонь все еще 4-я с 24-ю очками, но отставание от Кривбасса составляет только 1 балл при наличии игры в запасе. Кремень остался 12-м – 13 пунктов.

В другом матче тернопольская Нива принимала ВПК-Агро. Еще до перерыва хозяева забили дважды – дубль в активе Сергея Кисленко. Сначала нападающий Нивы ударом головой открыл счет, а в середине тайма он же сместился с правого фланга в штрафную и ударом в ближний угол оформил дубль. Правда, несколько помог рикошет. Этот гол стал последним в матче – после перерыва команды больше не забивали.

2:0 – Андрей Купцов одержав свое первую победу на посту наставника Нивы. Тернопольская команда прервала серию неудач, выиграв впервые за 5 туров. У Нивы 19 очков и 5 место, ВПК-Агро пока 14-й – 10 баллов.

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