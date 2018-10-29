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Первая лига: Оболонь-Бровар на последних секундах вырвал победу у Прикарпатья

21 октября 18:42 61 Читати українською
Первая лига: Оболонь-Бровар на последних секундах вырвал победу у Прикарпатья
ФК Оболонь-Бровар

Прикарпатья на своем поле не смогло заполучить очки в матче 14-го тура Первой лиги с Оболонь-Бровар.

Матч прошел в обоюдной борьбе и было трудно отдать предпочтение кому-то из соперников. Вероятно, неудовлетворительное качество поля помешало командам продемонстрировать свой лучший футбол.

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Единственный гол в этой встрече уже в компенсированное арбитром время забил игрок Оболони-Бровар Ефремов, в эффектном прыжке замкнув навес с левого фланга.

После этого матча Оболонь-Бровар набрал 22 очка и поднялся на 5 место в турнирной таблице Первой лиги. Прикарпатье осталось на 10-й позиции, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.

Первая лига, 14 тур

Прикарпатье – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Ефремов, 90+1

Первая лига14 турРух (Ивано-Франковск)

Прикарпатье - Оболонь-Бровар: Воскресенье 21 октября 2018

Прикарпатье
Матч окончен
0 : 1
Оболонь-Бровар
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Первая лига Прикарпатье Прикарпатье Прикарпатье - Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
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