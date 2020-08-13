Первая лига объявила лучшего тренера сезона 2019/20

Клубы Первой лиги выбрали лучшего тренера сезона, что заканчивается. Им стал тренер Ингулца Сергей Лавриненко.

Руководитель Ингульца набрал больше всех голосов. В опросе принимали участие все клубы Первой лиги, которые могли выбрать по три фамилии, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В частности, по результатам этого опроса Сергей Лавриненко из Ингульца набрал 26 баллов, что стало лучшим результатом. Второе место с 13 баллами занял Сергей Ковалец, который сейчас тренирует Черноморец, а Александр Чижевский из Агробизнеса и Василий Кобин из Миная делят между собой третью позицию – у обоих по девять баллов.

Отметим, что сегодня, 13 августа, проходит последний тур Первой лиги, в котором будут разыграны путевки в УПЛ.

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