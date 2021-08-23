Первая лига, 5 тур

Кремень – Нива Т – 1:2

Голы: Навроцкий, 82 – Бичек, 19, Ризнык, 30 (пен.)

Удаление: Белоус, 78 (К)

Альянс – Краматорск – 1:0

Гол: Рогозинский, 16

Удаление: Пидручный, 55 (К)

Подолье – Полесье – 1:0

Гол: Липовуз, 43

Игровой день начали Кремень и Нива, которые расположены на противоположных полюсах таблицы. Как оказалось, она не врет, и победу одержали тернополяне. Уже в первом тайме гости оформили комфортное преимущество, забив дважды. Кремень был вынужден доигрывать в меньшинстве из-за второй желтой Белоуса. Даже так команда умудрилась отквитать один мяч, но не более – 1:2.

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5 тур подарил встречу команд из соседних областей – хмельницкое Подолье принимало житомирское Полесье. Судьбу своеобразного дерби решил единственный гол на 43-й минуте. Андрей Липовуз идеально приложился из-за пределов штрафной, попав точно в девятку.

Минимальная победа хозяев была зафиксирована и в матче Альянса и Краматорска. Героем встречи стал Валерий Рогозинский, а во втором тайме Пидручный удалением усложнил задачу партнерам. Альянс удержал преимущество и одержал первую победу после скандального поединка стартового тура против Металлиста.

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