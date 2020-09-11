Первая лига, 2 тур

Агробизнес – Кристалл – 4:2

Голы: Гагун, 33, 76, Семенюк, 75, Черненко, 88 – Глывий, 51, Семенина, 59

Нива Т – Альянс – 1:1

Голы: Вовченко, 87 – Ярошенко, 61 (пен)

Удаления: Хохлов, 44, Вовченко, 88 – Поднебенной, 44

Николаев – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Кушниренко, 65 (пен) – Шершень, 39, Лопес, 75

Оболонь – Прикарпатье – 4:1

Голы: Бровченко, 60, Мединский, 68, Белый, 73, Майданевич, 86 – Сикач, 52

ВПК-Агро – Волынь – 1:1

Голы: Будняк, 51 – Хомченко, 25

Агробизнес дома в результативном матче перестрелял Кристалл. В конце первого тайма Гагун вывел хозяев вперед, однако херсонцы сразу после перерыва отыгрались – роскошный гол забил Глывий, подкрутив мяч в дальний угол. А через несколько минут Семенина воспользовался провалом в обороне Агробизнеса и вывел Кристалл вперед.

Впрочем, со временем ситуация снова кардинально изменилась. Команда из Волочиска забила дважды в течение двух минут. Сначала Семенюк послал мяч в сетку, подобрав отскок после рейда Петрова, а затем Гагун получил пас в штрафную площадь и ударом с острого угла нашел щель между голкипером и штангой. Точку в матче поставил Черненко – 4:2.

Тернопольская Нива в скандальном матче спаслась от поражения Альянсу. Под занавес первого тайма команды получили по удалению – Хохлов и Поднебенной досрочно закончили игру. На 60-й минуте Альянс заработал неоднозначный пенальти, когда Шарай в чужой штрафной площади упал после контакта с Демчуком. Ярошенко реализовал 11-метровый.

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На последних минутах встречи Нива сумела сравнять счет – Вовченко сыграл на добивании, когда голкипер не справился с ударом после стандарта. На этом скандалы не закончились. Арбитр Александр Павлюк удалил главного тренера Нивы и за что-то показал автору гола Вовченко вторую желтую карточку, изгнав его с поля. Тернополь вдевятером отстоял ничью.

Металлист 1925 везет 3 очка из Николаева. В первом тайме Шершень открыл счет, замкнув подачу с углового. Николаев отыгрался благодаря пенальти – Ляшевский заработал, Кушниренко реализовал. А решающим стал гол Вентуры Лопеса, который откликнулся на навес с левого фланга.

Оболонь не имела никаких проблем с Прикарпатьем. Киевлян настолько разгневал гол соперника в дебюте второго тайма, что до финального свистка в воротах иванофранковцев мяч побывал аж четыре раза. А вот Волынь снова разочаровала. Команда Сачко потерпела поражение от Кремня в стартовом туре, а во втором поделила очки с ВПК-Агро. Лучане вышли вперед усилиями Хомченко и имели еще несколько моментов, чтобы закрепить преимущество. Наказание за расточительность пришло на 51 минуте – Будняк расстрелял Леванидова с близкого расстояния.

Вторая лига: Металл снова разбил соперника, Кривбасс, Балканы и Ужгород закрепили успешный день хозяев