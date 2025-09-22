В понедельник, 22 сентября, состоялись два поединка 7-го тура Первой лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 7-й тур

Прикарпатье – Нива Т – 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 44

Левый Берег – Буковина – начало в 16:00

Прикарпатье довольно быстро повело в счете. На 12-й минуте Хома получил длинную передачу, элегантно перебросил вратаря и забил уже в пустые ворота. Франковцы могли подняться в зону лидеров, если бы удержали победный счет, но он не продержался даже до перерыва.

Тернополяне отыгрались в конце первого тайма. Получилось довольно просто – Демиденко выпрыгнул выше всех и головой замкнул навес с углового, отправив мяч в ворота с отскоком от газона. Вторая половина голов не подарила – ничья 1:1.

Прикарпатье набрало 8 очков и поднялось на восьмую строчку, а Нива Т с 12 баллами опередила Ворсклу и сравнялась с Ингульцом, который опережает тернополян только благодаря лучшей разнице мячей.

