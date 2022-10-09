Первая лига: Нива Т обыграла Буковину и покинула зону вылета, дебютная победа аутсайдера
17:29 - Читати українською
Состоялись заключительные матчи 7-го тура Первой лиги. Тернопольская Нива и Скорук одержали победы.
Первая лига, 7 тур
Нива Т – Буковина – 1:0
Гол: Гатала, 44
Полтава – Скорук – 1:3
Голы: Щербак, 58 – Мишуренко, 53, 59, 86
Нива после провального старта сезона постепенно находит свою игру. Благодаря очередной победе команда из Тернополя поднялась на пятое место в лиге А. Буковина остается предпоследней.
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В лиге Б теперь Полтава вынуждена временно смириться со статусом худшей команды. Скорук в очном матче обыграл "горожан" и одержал первую победу в нынешнем сезоне, поднявшись с последнего места на пятое.
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