Первая лига, 7 тур

Нива Т – Буковина – 1:0

Гол: Гатала, 44

Полтава – Скорук – 1:3

Голы: Щербак, 58 – Мишуренко, 53, 59, 86

Нива после провального старта сезона постепенно находит свою игру. Благодаря очередной победе команда из Тернополя поднялась на пятое место в лиге А. Буковина остается предпоследней.

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В лиге Б теперь Полтава вынуждена временно смириться со статусом худшей команды. Скорук в очном матче обыграл "горожан" и одержал первую победу в нынешнем сезоне, поднявшись с последнего места на пятое.