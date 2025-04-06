6 апреля состоялось пять поединков 2 тура Первой лиги Украины после зимней паузы и разделения команд на группы. Смотрите отчеты о матчах и счета на "Футбол 24".

Первая лига. Группа повышения в классе. 2-й тур

Буковина – Кудривка – 1:0

Голы: Кольцов, 52

Металлист – Металлист 1925 – 1:0

Голы: Гомеш, 43

Первая лига. Группа выбывания. 2-й тур

Прикарпатье – Кремень – 2:1

Голы: Француз, 35, Радульский, 73 – Молько, 56

Подолье – Виктория – 1:1

Голы: Профатило, 88 – Сасовский, 49

Нива Тернополь – Диназ – 5:0

Голы: Демиденко, 17, Бей, 64, Галадей, 68, Паламарчук, 74, Давыдов

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Буковина дома минимально победила Кудривку, и приблизилась к топ-4 на расстояние двух очков. В другом матче чемпионской группы Металлист одолел Металлист 1925 в харьковском дерби и поднялся на пятую позицию чемпионата.

В группе выбывания состоялись три поединка. "Прикарпатье победило "Кремень", который является главным аутсайдером таблицы. Лидер лиги, Виктория, которая возглавляет турнирную таблицу, не смогла обыграть Подолье, которое борется за выживание, а тернопольская Нива разгромила Диназ и сократила отставание от лидера до двух очков.

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