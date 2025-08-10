Нива принимала Металлург во втором туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 2-й тур

Нива Тернополь – МФК Металлург – 1:0

Гол: Угринюк, 62

Тернопольская Нива принимала дома Металлург, который заменил Минай среди участников Первой лиги. Напомним, что в первом туре Нива уступила Черноморцу (1:2), а Металлург матч первого тура пропускал.

Поединок в целом проходил под диктовку тернопольской команды, которая действовала интереснее, но много своих возможностей не реализовала. Надо отметить, что команды не чурались применять тактику мелкого фола, что сильно сбивало темп игры. Первая половина встречи завершилась без забитых мячей.

Во втором тайме давление Нивы усилилось, и это в конце концов дало свой результат – на 62-й минуте полузащитник хозяев Максим Угринюк подхватил мяч на левом фланге, накрутил двух защитников и пробил в угол ворот Назара Байды. Классный гол удался игроку Нивы. Металлург после пропущенного мяча пошел вперед, имел несколько моментов у ворот соперника, но в конце концов матч так и завершился. 1:0 – минимальная победа Нивы.

