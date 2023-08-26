Нива Бузова минимально победила Буковину в матче 5-го тура Первой лиги. Отчет об игре читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 5-й тур

Нива Бузова – Буковина – 1:0

Гол: Сергийчук, 15

Нива Бузова не отпускает Карпаты в отрыв. После победы "львов" свою победу одержал и клуб из Бузовой, одолев Буковину. Матч не получился легким для лидера Первой лиги – судьбу встречи определил гол Михаила Сергийчука на 15 минуте. Нападающего потеряли в штрафной, чем экс-форвард Карпат и Вереса воспользовался.

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Таким образом, Нива Бузова набрала 13 очков, сравнявшись с Карпатами после 5 сыгранных матчей. Буковина с 4 пунктами расположилась на 6 позиции.

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