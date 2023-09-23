Первая лига 2023/24, 9-й тур

Группа А

Металлист – Хуст – 0:3

Голы: Приходько, 37, Шевчук, 59, Борисенко, 81

Удаление: Маткобожик, 79 (Металлист)

Эпицентр – Нива Бузова – 0:2

Голы: Паламар, 9, (пен.), Григоращук, 28, (аг.)

Агробизнес – Прикарпатье – 1:0

Голы: Гаврушко, 50 – Швец, 90+4

Группа Б

Полтава – Чернигов – 2:0

Голы: Коцюмака, 43, Щербак, 65

Виктория – Левый берег – 1:0

Гол: Долинский, 61

Удаление: Ульянов, 46, (Виктория)

Металлист продолжил свою неудачную серию в группе А, разгромно проиграв Хусту. Приходько в первом тайме вывел гостей вперед в счете, а Шевчук и Борисенко добили соперника уже во второй половине. Харьковчане еще и доигрывали в меньшинстве из-за удаления Маткобожика.

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А Нива Бузова одержала достаточно уверенную победу над Эпицентром. Паламар ударом с пенальти на 9-й минуте вывел одного из лидеров Первой лиги вперед, а Григоращук удвоил преимущество соперника, срезав мяч в собственные ворота. Прикарпатье на последних минутах спасло ничью в игре с Агробизнесом – Гаврушко вывел хозяев вперед, но Швец в компенсированное время замкнул подачу с углового.

В группе Б Полтава уверенно победила Чернигов. Коцюмака перед самым перерывом вывел полтавчан вперед, а Щербак поставил точку на 65-й минуте. А Виктория поднялась на вторую строчку, минимально обыграв Левый берег (одного из лидеров первенства). Не помешало Виктории и удаление Ульянова сразу после перерыва – Долинский на 61 минуте забил победный мяч.

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