Первая лига: Николаев в меньшинстве проиграл Ингульцу, Балканы минимально переиграли Рух

Сегодня состоялись заключительные матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Ингулец дома уверенно победил Николаев со счетом 2:0. Счет в матче уже на первой минуте поединка открыл Клименко. Удвоил преимущество хозяев на 22 минуте Акименко, который точным ударом огорчил голкипера "корабелов" Старченко.

А на 45 минуте Николаев остался вдесятером. Прямую красную карточку получил Гурский за "фол последней надежды".

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В другом поединке игрового дня встречались Рух с Винник и Балканы. Руху удалось уже на 3-й минуте открыть счет в матче. Отметился Белый. Уже под занавес второго тайма Балканы сначала смогли восстановить паритет – на 85-й минуте отличился Болокан, а уже на 90+2 минуте Опря вывел Балканы вперед.

Таким образом Балканы смогли одержать волевую победу в непростом поединке против Руха.

Отметим, что сегодня состоялся центральный поединок 4-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги между Металлистом 1925 и СК Днепр-1.

Чемпионат Украины. Первая лига, 4 тур

Балканы – Рух – 2:1

Голы: Болокан, 85, Опря, 90+2 – Белый, 3

Ингулец – Николаев – 2:0

Голы: Клименко, 1, Акименко, 22

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