Первая лига: Николаев очень оригинально пригласил людей на матч против Прикарпатья

ФК Николаев креативно подошел к приглашению людей на матч 5-го тура Первой лиги.

Футбольный клуб Николаев очень оригинально анонсировал свой матч очередного тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги против Прикарпатья из Ивано-Франковска.

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"Внимание розыск! Будьте бдительны. В Николаеве орудует прикарпатская футбольная группировка, которая наводит ужас на всех участников Первой лиги.

Вооруженные бутсами, мячами, филигранной техникой и очень опасны. Самостоятельно в контакт не вступать, в 102 не звонить.

На дело пойдут в пятницу, 17 августа в 18:00 на центральном городском стадионе. Помогите остановить это безумие", – написал Николаев в своем Twitter.

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