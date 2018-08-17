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Первая лига: Николаев дома минимально победил Прикарпатье

21:43 16 Читати українською
Первая лига: Николаев дома минимально победил Прикарпатье
ФК Николаев / официальный сайт клуба

ФК Николаев дома переиграл Прекарпаття со счетом 1 0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Сегодня матчем Николаев – Прикарпатье стартовал 5-й тур Первой лиги Украины. Первый тайм забитых голов зрителям не подарил. Во второй половине встречи команды активизировались и начали возникать опасные моменты.

Первая лига: Николаев очень оригинально пригласил людей на матч против Прикарпатья

В начале второго тайма Цапий заработал пенальти, который не смог реализовать Семенина. Голкипер Прикарпатья Новак выиграл одиннадцатиметровую дуэль.

Однако, уже на 60-й минуте Семенина смог реабилитироваться, отметившись точным выстрелом в ворота Прикарпатья.

Последние минуты второго тайма прошли с преимуществом гостей, однако им так и не хватило времени для того, чтобы восстановить паритет во встрече.

Николаев победил со счетом 1:0 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Что касается Прикарпатья, то подопечные Ковалюка проиграли четыре из пяти матчей в Первой лиге.

Чемпионат Украины. Первая лига, 5 тур

Николаев – Прикарпатье – 1: 0

Голы: Cеменина, 60

Первая лига: Николаев очень оригинально пригласил людей на матч против Прикарпатья

Первая лига5 турЦентральный городской стадион (Николаев)

Николаев - Прикарпатье: Пятница 17 августа 2018

Николаев
Матч окончен
1 : 0
Прикарпатье
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Николаев Николаев Первая лига Прикарпатье Прикарпатье Николаев - Прикарпатье
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