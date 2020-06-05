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Первая лига может продолжить розыгрыш по регламенту – 8 клубов поддержали предложение

11:49 25 Читати українською
Первая лига может продолжить розыгрыш по регламенту – 8 клубов поддержали предложение
Сергей Макаров / Фото УАФ

Президент ПФЛ Сергей Макаров анонсировал возможность отмены решения о досрочном завершении турнира.

"Мы увидели изменения позиций клубов после изучения ответов на наш опрос. Клубы пришли к простому выводу, что единственный вариант – играть по регламенту. И от восьми клубов мы получили письма, они хотят доиграть по регламенту.

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Это дало нам понимание, что еще можно переиграть решение Совета лиг до заседания исполкома. Не давать все на откуп исполкома, а самим принять решение. Спортивное решение", – цитирует Макарова Tribuna.

Очередное заседание клубов Первой лиги состоится сегодня, 5 июня, где и решится судьба турнира. Напомним, ранее большинство клубов выступили за досрочное завершение сезона.

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Первая лига ПФЛ Сергей Макаров
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