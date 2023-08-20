В воскресенье состоялись 2 матча Первой лиги. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 4 тур, Группа А

Буковина – Прикарпатье – 1:0

Гол: Духота, 81

Нива Т – Металлист – 0:1

Гол: В. Луцив, 81

Буковина и Прикарпатье одинаково плохо начали чемпионат – всего очко в 3 турах. Прервать слабую серию удалось черновчанам благодаря голу Духоты на 81-й минуте. Воспитанник Динамо и Шахтера только вчера присоединился к Буковине, а сегодня отличился победным ударом после выхода на замену.

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История удивительным образом повторилась во втором матче дня – новичок на 81-й минуте принес 3 очка команде, которая до этого не побеждала! Героем Металлиста стал Василий Луцив. Он вместе с братом-близнецом Петром присоединился к харьковчанам несколько дней назад.

Тернопольская Нива после удачного старта потерпела 2 поражения подряд, но остается в "чемпионской зоне" (пятое место). Буковина и Металлист делят 6-7 строчку (по 4 очка), а Прикарпатье с одним пунктом на предпоследнем месте.

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