Состоялись субботние поединки 11-го тура Первой лиги, в которых победы праздновали Металлист и Ужгород. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Первая лига 2021/22, 11-й тур

Ужгород – Кремень – 2:0

Голы: Гайдучик, 64, Ряшко, 83

Металлист – Нива Т – 2:1

Голы: Пидлепенец, 29, Пейшоту, 44 – Кисленко, 18

Ужгород впервые победил в Первой лиге, убедительно одолев Кремень. Первая половина прошла без голов, а вот после перерыва Гайдучик и Ряшко принесли закарпатцам победу.

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Металлист же завершил субботнюю игровую программу матчем с тернопольской Нивой. Начало выдалось неудачным – Кисленко вывел тернополян вперед на 18 минуте. Впрочем, еще до перерыва Пидлепенец и Пейшоту перевернули игру. Во второй половине Металлист удержал свое преимущество.

Таким образом, харьковчане закрепились в статусе лидера Первой лиги, набрав 31 пункт и увеличив отрыв от Кривбасса до 10 очков. Ужгород с 5 зачетными пунктами остался последним.

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