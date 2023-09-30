Первая лига 2023/24, 10-й тур

Группа А

Эпицентр – Металлист – 2:2

Голы: Кравчук, 40, Стень, 43 – Рязанцев, 5, Луцив, 8

Нива Т – Буковина – 0:0

Группа Б

Диназ – Чернигов – 1:2

Голы: Кириченко, 79 – Федосов, 13, Посмашний, 55

Полтава – Ингулец – 1:3

Голы: Горжуй, 41 – Козыренко, 61, Кольцов, 69, (пен.), Богунов, 81

В группе А Металлист в очередной раз не смог одержать победу. На этот раз харьковчане разошлись миром с Эпицентром, упустив преимущество в 2 гола, которое на старте игры оформили Рязанцев и Луцив. Кравчук и Стень еще до перерыва отыграли гандикап, а матч завершился со счетом 2:2. А Буковина вырвала победу над Нивой Т – Новотрясов на последних минутах принес победу гостям.

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В группе Б Чернигов удержал победу над Диназом. Федосов еще на 13-й минуте игры открыл счет во встрече, а Посмашный удвоил преимущество Чернигова. Кириченко отыграл один мяч под конец встречи, но на большее хозяева не сподобились.

А Ингулец сумел продолжить победную серию, на этот раз одолев Полтаву. Игра проходила непросто для лидера группы Б. Горжуй вывел Полтаву вперед под занавес первой половины. Однако, после перерыва все изменилось. Козыренко сравнял счет, Кольцов ударом с пенальти вывел Ингулец вперед, а Богунов закрепил успех.

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