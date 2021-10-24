Украина, Первая лига, 15-й тур

Ужгород – Олимпик – 1:3

Голы: Ряшко, 19 (пен.) - Белый, 13 (пен.), Новиков, 79, Яловенко, 81

Металлист – Подолье – 3:0

Голы: Риаскос, 19 Федорив, 79, Сарапо, 89 (пен.)

Удаление: Вермиенко, 45 (п)

Первая лига: Краматорск в матче с нереализованным пенальти уверенно одолел Ниву Т и одержал вторую победу подряд

Ужгород после неожиданной победы над Альянсом не сумел продолжить сворю триумфальную серию даже до двух матчей. Олимпик уверенно переиграл на выезде закарпатцев. Команды обменялись голами с пенальти, а после перерыва игроки донецкого клуба еще дважды отличились в воротах соперников. Ужгород остался на дне таблицы, Олимпик поднялся на 5-е место.

Металлист продлил свое победное шествие после осечки с Агробизнесом. Харьковчане в родных стенах не заметили Подолье. У гостей из Хмельницкого и до матча было немного шансов, но в конце первого тайма они еще и остались в меньшинстве. Металлист отгрузил сопернику три безответных мяча и укрепил свое лидерство. Подолье расположилось на 10-м месте.

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