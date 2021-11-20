Состоялись субботние поединки в рамках 19-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Первая лига 2021/22, 19-й тур

Подолье – Краматорск – 2:1

Голы: Веремиенко, 21, Мораренко, 34 – Гуничев, 87

Удаление: Козлов, 68 (Краматорск)

Ужгород – Волынь – 1:0

Гол: Хомченко, 55

Металлист – Олимпик – 3:0

Голы: Пейшоту, 31, Банада, 83, Пидлепенец, 86

Удаление: Прядун, 90+1 (Олимпик)

Подолье удержало победу над Краматорском. Первая половина завершилась с преимуществом хмельнитчан в два мяча, отметились Веремиенко и Мораренко. Гости остались в меньшинстве во втором тайме, однако один гол отыграли усилиями Гуничева. Ужгород же минимально одолел Волынь благодаря единственному голу Хомченко и одержал вторую победу в чемпионате подряд.

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Металлист продолжил победную серию в Первой лиге – на этот раз жертвой харьковчан стал Олимпик. Первый гол создала пара новичков – Риаскос прорвался левым флангом и навесил, а свободный Пейшоту легко замкнул подачу головой.

Второй гол случился только в конце встречи. Снова навес с левого фланга (на этот раз подавал Харрис), Пидлепенец головой продолжил, а Банада также головой переправил мяч в ворота. А точку во встрече поставил Пидлепенец – Евгений замкнул навес Харриса слева.

Таким образом, Металлист набрал уже 50 очков после 19 сыгранных туров – отрыв от второго места составляет 12 пунктов. Олимпик с 23 зачетными баллами остался девятым.

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