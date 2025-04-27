Первая лига: Металлист проиграл Полтаве, Буковина разгромила ЮКСУ, Нива Т расписала ничью с Викторией
Состоялись очередные матчи Первой лиги Украины. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".
Первая лига, чемпионская группа, 4-й тур
СК Полтава – Металлист – 1:0
Гол: Коцюмака, 38
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Кудривка – Эпицентр – 0:1
Гол: Кравчук, 84
ЮКСА – Буковина – 0:3
Голы: Гончарук, 19, Тищенко, 23, Кожушко, 90+3
Первая лига, группа выбывания, 5-й тур
Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0
Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0
Голы: Буряк, 48, 58
Эпицентр і СК Полтава закрепились на первых двух строчках Первой лиги после побед над Кудривкой и "Металлистом соответственно. ЮКСА потерпела домашнее фиаско от Буковины и позволила черновчанам себя перегнать в таблице.
В группе выбывания тернопольская Нива расписала мировую с сумской Викторией, а Феникс-Мариуполь нанес Минаю третье поражение подряд.
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