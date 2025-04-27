Состоялись очередные матчи Первой лиги Украины. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Первая лига, чемпионская группа, 4-й тур

СК Полтава – Металлист – 1:0

Гол: Коцюмака, 38

Металлист 1925 на пути в УПЛ, Прикарпатье побеждает, Подолье и Диназ разошлись миром: Первая лига

Кудривка – Эпицентр – 0:1

Гол: Кравчук, 84

ЮКСА – Буковина – 0:3

Голы: Гончарук, 19, Тищенко, 23, Кожушко, 90+3

Первая лига, группа выбывания, 5-й тур

Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0

Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0

Голы: Буряк, 48, 58

Эпицентр і СК Полтава закрепились на первых двух строчках Первой лиги после побед над Кудривкой и "Металлистом соответственно. ЮКСА потерпела домашнее фиаско от Буковины и позволила черновчанам себя перегнать в таблице.

В группе выбывания тернопольская Нива расписала мировую с сумской Викторией, а Феникс-Мариуполь нанес Минаю третье поражение подряд.

"Удара я даже не видел – все случилось внезапно": рекордсмен УПЛ о поражении Ингульца, давление и каждый матч, как последний