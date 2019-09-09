Первая лига: Металлист 1925 вдевятером в суперматче проиграл Минаю, Оболонь-Бровар переиграла Николаев

В матче 8 туру Первой лиги Металлист 1925уступил Минаю, тогда как Оболонь-Бровар победила Николаеве.
Первая лига, 8 тур
Металлист 1925 – Минай – 2:3
Голы: Кольцов, 19 (пен.), Вентура, 82 – Гавриленко, 10, Нуриев, 27 (пен.), Гегедош, 89
Удаления: Дегтяренко, 36, Прядун, 65 (оба – Металлист 1925)
Оболонь-Бровар – Николаев – 2:0
Голы: Гуськов, 45+2, Коваленко, 73
Удаление: Кушниренко, 83 (Николаев)
Вторая лига: Нива Т на последних секундах дожала Чайка, Николаев-2 так же переиграл Энергию
В 8 туре Первой лиги Металлист 1925 и Минай устроили спектакль уровня УПЛ. Уже в первом тайме команды обменялись голами с пенальти, а перед этим Гавриленко вывел хозяев УПЛ. Также харьковчане остались в меньшинстве после двух желтых карточек Дегтяренко за грубую игру. В последней 10-минутке Вентура, казалось бы, спас ничью для хозяев, которые успели остаться вдевятером, но Роберт Гегедош помог Минаю одержать победу.
Металлист 1925 после 8 туров имеет в активе 14 очков и находится на 5 позиции в турнирной таблице, у Миная столько же и 6 строчка.
В другом матче Оболонь-Бровар благодаря голам Гуськова и Коваленко прогнозируемо победила Николаев. "Пивовары" набрали 16 очков и вышли на 4 место, тогда как у "корабелов" 9 пунктов и 11 позиция.