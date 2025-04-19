Состоялось сразу несколько матчей 3-го раунда Первой лиги в чемпионской группе и группе на выбывание. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, 3-й тур.

Чемпионская группа.

Буковина – Полтава – 1:1

Голы: Тищенко, 11 – Галенков, 52

Нереализованный пенальти: Щербак, 22 (Полтава)

Эпицентр – Металлист 1925 – 2:1

Голы: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 30

Нереализованный пенальти: Чурко, 30

Группа на выбывание.

Подолье – Кремень – 1:1

Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37

Нива Т – Феникс-Мариуполь – 2:3

Голы: Напуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2

Минай – Виктория – 0:1

Гол: Бойко, 44

В чемпионской группе состоялись два матча. Буковина и Полтава не смогли выявить сильнейшего, разойдясь ничьей. Команда из Черновцов повела в счете на 11-й минуте благодаря голу Тищенко, а Щербак не смог реализовать пенальти и выровнять положение в первой половине. Промах партнера во втором тайме исправил Галенков, который спас ничью для Полтавы.

Экс-звезда Динамо нокаутировал Металлист, Прикарпатье с двойным дуплетом било аутсайдера, Фиаско Агробизнеса: Первая лига

В другой встрече лидер чемпионской группы, Эпицентр, победил Металлист 1925. Команды обменялись голами Юрченко и Бендеры в первом тайме, хотя харьковчане могли повести в счете, но Чурко не реализовал пенальти на 30-й минуте. Во второй половине Беженар принес победу Эпицентру.

Феникс-Мариуполь сумел победить Ниву Т. Тернополяне повели в счете на 21-й минуте, однако Мариуполь ответил голами Петько, Сидоренко и Буряка еще до перерыва. Сидун сократил отставание до минимального во втором тайме, но Феникс-Мариуполь удержал победный счет.

Подолье и Кремень разошлись миром, обменявшись голами Кухарука и Колоскова в первом тайме. А Виктория сумела переиграть Минай благодаря единственному голу Максима Бойко.

Билодид дебютировала за Металлист 1925 – бронзовая призерка Олимпиады присоединилась к разгромной победе