Первая лига: Металлист 1925 победил Балканы и возглавил турнирную таблицу, МФК Металлург в волевом стиле одолел Кремень

В рамках 17-го тура Первой лиги Металлист 1925 обыграл Балканы, МФК Металлург справился с Кремнем.

Первая лига 2019/20, 17-й тур

Металлист 1925 – Балкані – 1:0

Гол: Савин, 21

МФК Металлург – Кремень – 2:1

Голі: Олейник, 69, Могильный, 70 – Козьбан, 11

Металлист 1925 минимально переиграл Балканы. Единственный гол в матче забил Савин в середине первого тайма. В другом матче игрового дня МФК Металлург неожиданно обыграл Кремень. На результативный удар Козьбана в первом тайме ответили Олейник и Могильный во второй половине с интервалом в одну минуту.

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Таким образом, Металлист 1925 набрал 35 очков и возглавил турнирную таблицу, Балканы с 14 пунктами остались на 13 месте. МФК Металлург впервые за долгое время покинул последнее место и приблизился к Кремню, команды имеют в активе 8 и 10 очков соответственно.

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