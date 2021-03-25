Металлист 1925 на выезде переиграл Агробизнес в матче 18-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 18-й тур

Агробизнес – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Черненко, 18 (пен.) – Батюшин, 34, (пен.), Рибейро, 43

Агробизнес в первой половине вышел вперед – Черненко на 18 минуте уверенно реализовал пенальти. Впрочем, харьковчане отыгрались также ударом с отметки – арбитр заметил игру рукой, а Батюшин перехитрил голкипера. А Рибейро еще до перерыва головой замкнул передачу и вывел Металлист 1925 вперед. Агробизнес пытался выровнять положение во второй половине, но харьковчане удержали важную победу.

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Таким образом, Металлист 1925 набрал 34 очка и обогнал Агробизнес по очным встречам – клубы расположились на втором и третьем местах соответственно. Впрочем, Агробизнес имеет еще игру в запасе.

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