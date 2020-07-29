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Первая лига: Металлист 1925 неожиданную уступил Николаеву и ухудшил шансы на выход в УПЛ

19:00 - Читати українською
Первая лига: Металлист 1925 неожиданную уступил Николаеву и ухудшил шансы на выход в УПЛ
Николаев – Металлист 1925 / Харківський вимір

Состоялись очередные матчи 27-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Первая лига 2019/20, 27-й тур

Николаев – Металлист 1925 – 3:2

Голы: Яворский, 12, 48, 72 – Поспелов, 42, Вентура Лопес, 62

Удаление: Вентура Лопес, 77

Авангард – ОПФК Черкащина – начало матча в 17:30

Минай – Горняк-Спорт – начало матча в 18:00

Прикарпатье – Агробизнес – начало матча в 18:00

Кремень – Рух – начало матча в 18:00

Волынь – МФК Металлург – начало матча в 19:00

Николаев неожиданно повел в счете на 12 минуте, когда Яворский замкнул классную передачу с фланга. Поспелов перед перерывом выровнял положение, замкнув подачу с углового. В начале второго тайма Николаев снова повел в счете благодаря голу Яворского, который добил мяч в пустые ворота. Харьковчане вновь отыгрались благодаря голу Вентури Лопеса, но Яворский решил стать главным героем матча и оформил хет-трик.

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Это поражение еще больше отдалила Металлист-1925 от лидера Первой лиги – харьковчане остались шестыми с 47 очками. Николаев с 29 пунктами расположился на 11 месте.

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