В Первой лиге прошли матчи шестого тура. Рассказываем о результатах воскресенья.

Первая лига, 6 тур

Эпицентр – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Глущук, 82 – Ризнык, 68

Буковина – Мариуполь – 3:1

Голы: Палагнюк, 15 (пен), 77, Столяр, 30 – Биковский, 8

ЛНЗ – Скорук – 3:0

Голы: Сторчоус, 9, Тищенко, 59, Евдокимов, 84

ЛНС разгромил Скорука и возглавил таблицу группы Б. Лидеры отгрузили сопернику три гола и одержали спокойную победу. Борьба с Оболонью за первое место продолжается.

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Тернопольская Нива отобрала очки у Эпицентра и вообще была близка к победе. Подопечные Сергея Нагорняка сравняли счет только на последних минутах. Эпицентр занимает третье место в группе А.

В матче аутсайдеров А-группы Буковина одолела Мариуполь. Это первая победа черновчан в сезоне. Пришлось делать камбек после пропущенного гола на 8 минуте.