Первая лига: лидер потерял очки, Маркевич не пустил Рух на вершину, Минай одержал вторую победу в сезоне

Субботние матчи пятого тура Первой лиги подарили несколько неожиданных результатов.

Первая лига, 5 тур

Горняк-Спорт – Ингулец – 1:1

Голы: Лозовой, 89 (пен) – Мишуренко, 28

Агробизнес – Рух – 1:0

Гол: Черненко, 49

Минай – Кремень – 3:1

Голы: Гегедош, 32, Пиняшко, 68, Маик, 88 – Ермаченко, 89 (пен.)

Лидер чемпионата Ингулец не смог справиться с Горняк-Спорт на выезде. Команда Сергея Лавриненко вышла вперед в середине первого тайма, однако под занавес встречи хозяева вырвали одно очко благодаря удару Лозового с пенальти.

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Рух мог воспользоваться осечкой Ингульца и возглавить турнирную таблицу. Впрочем, у Агробизнеса были свои планы – подопечные Остапа Маркевича одержали минимальную победу и уже сами делят лидерство с сенсационным финалистом Кубка 2018/19. Правда, завтра их могут обойти Авангард или Оболонь-Бровар, которые сойдутся в очном поединке.

Минай продолжает удивлять нестабильностью и результативностью. После поражения в перестрелке с Оболонь-Бровар закарпатцы быстро пришли в себя и без проблем разобрались с Кременем – вторая победа новичков Первой лиги в сезоне 2019/20.