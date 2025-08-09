Левый Берег принимал Пробий во втором туре Первой лиги. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 2-й тур

Левый Берег – Пробий – 3:1

Голы: Гуничев, 63, Сидней, 66, Криворучко, 75 – Палагнюк, 23

Первыми в матче могли забивать гости. Механов и Сидней не разобрались в собственной штрафной, однако Харук не попал в пустые ворота. Левый Берег ответил голом Гуничева, который не засчитали из-за офсайда.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Пробий играл во Второй лиге, именно команда из Городенки иногда выглядела острее в атаке. Именно Пробий и открыл счет в матче – Палагнюк нанес удар головой, который заблокировал Якимов, однако на добивании игрок Пробоя пробил мимо всех игроков Левого Берега. В конце первого тайма хозяева потеряли мяч во время атаки, чем едва не воспользовались игроки Пробоя, к счастью для "аистов", Сикач не реализовал выход один на один.

На 55-й минуте у Левого Берега возник первый стопроцентный момент – Ризнык в чужой штрафной сбросил мяч Шасталу, а тот попал в перекладину. Вскоре мог забивать Сидней, однако бразилец не забил в пустые ворота после неудачного выхода вратаря Пробой. Но все же хозяева забили. Ризнык избежал офсайда и отдал пас на свободного Гуничева, который забил с близкого расстояния.

Вскоре Левый Берег вышел вперед. Сидней нанес удар из-за пределов штрафной, голкипер Пробой зацепил мяч рукой, но команду не спас. На 76-й минуте Криворучко воспользовался суматохой после розыгрыша стандарта и забил третий гол Левого Берега. В итоге, киевляне одержали первую победу в сезоне.

