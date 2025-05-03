Первая лига 2024/25, второй круг, 6-й тур

Чемпионская группа

Кудривка – Буковина – 2:0

Голы: Легостаев, 5, Андрущенко, 16

Группа выбывания

Феникс-Мариуполь – Прикарпатье – 2:3

Голы: Непейпиев, 60, Булгаков, 63 – Швец, 69, Француз, 89, (пен.), Хома, 90+4

Минай – Диназ – 3:0

Голы: Рязанцев, 15, 23, Булгатов, 53

Нива Тернополь – Кремень – 3:1

Голы: Михайлов, 31, Резепов, 52, Вышинский, 68 – Савицкий, 10

У чемпионской группе состоялся лишь один матч, в котором Кудривка уверенно обыграла полуфиналиста Кубка Украины – Буковину. Все было решено еще в первом тайме. Егостаев уже на 5-й минуте открыл счет в игре, а Андрущенко удвоил преимущество уже на 16-й. Счет 2:0 так и продержался до конца встречи.

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А в группе на выбывание состоялось сразу несколько матчей. Самой яркой выдалась встреча между Феникс-Мариуполем и Прикарпатье, точнее ее второй тайм, ведь в первом голов не было. Подопечные Максима Фещука на 60 и 63 минутах оформили комфортное преимущество, но Прикарпатье быстро отыграло один мяч.

Самое интересное осталось напоследок. После подачи углового у ворот Феникс-Мариуполя нападающий франковской команды пробил головой, и мяч вблизи попал в спину защитника, который выпрыгивал перед ним. Судья же решил, что попадание было в руку, поэтому назначил пенальти, который реализовал Француз. А на 90+4 минуте Хома вырвал победу для Прикарпатья.

В других встречах Минай разбил Диназ со счетом 3:0 – дубль в первом тайме оформил Рязанцев, Булгатов после перерыва поставил точку во встрече. А тернопольская Нива в волевом стиле победила Кремень. Савицкий еще на 10-й минуте вывел вперед гостей, однако тернополяне отыгрались до перерыва, а во втором тайме выиграли с комфортным счетом 3:1.

Таким образом, Кудривка набрала 32 очка (столько же имеет и Полтава), однако благодаря дополнительным показателям (большему количеству набранных очков в личных встречах) обогнала полтавчан, поднявшись на второе место.

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