Первая лига: Кривбасс уничтожил Ужгород благодаря покеру от Хобленко
Состоялись поединки 8-го тура Первой лиги. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Первая лига, 8-й тур
Кривбасс – Ужгород – 5:0
Голы: Хобленко, 19, 25, 36, 42, Займенко, 84
Горняк-Спорт – Подолье – 0:0
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Кривбасс продолжает уверенно шагать в УПЛ. Неожиданное поражение от Альянса испортило настроение криворожанам, и весь гнев команды был направлен на Ужгород. Кривбасс отгрузил закарпатцам 5 безответных мячей. Стоит отметить, что 4 гола в свой зачет записал бывший форварда СК Днепр-1 Алексей Хобленко. Кривбасс уверенно расположился на второй строчке Первой лиги, уступая лишь Металлисту. В свою очередь Ужгород с одним зачетным баллом, похоже, готовится к возвращению во Вторую лигу.
В еще одном поединке игрового дня Горняк-Спорт принимал Подолье. Игра была менее зрелищна, чем матч в Кривом Роге, команды разошлись безголевой ничьей.
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