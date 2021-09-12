Первая лига, 8-й тур

Кривбасс – Ужгород – 5:0

Голы: Хобленко, 19, 25, 36, 42, Займенко, 84

Горняк-Спорт – Подолье – 0:0

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Кривбасс продолжает уверенно шагать в УПЛ. Неожиданное поражение от Альянса испортило настроение криворожанам, и весь гнев команды был направлен на Ужгород. Кривбасс отгрузил закарпатцам 5 безответных мячей. Стоит отметить, что 4 гола в свой зачет записал бывший форварда СК Днепр-1 Алексей Хобленко. Кривбасс уверенно расположился на второй строчке Первой лиги, уступая лишь Металлисту. В свою очередь Ужгород с одним зачетным баллом, похоже, готовится к возвращению во Вторую лигу.

В еще одном поединке игрового дня Горняк-Спорт принимал Подолье. Игра была менее зрелищна, чем матч в Кривом Роге, команды разошлись безголевой ничьей.

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