Первая лига: Кривбасс совершил сумасшедший камбек, минимальные победы Кремня и Прикарпатья
Программа 6 тура Первой лиги открывалась четырьмя субботними матчами.
Первая лига, 6 тур
Горняк-Спорт – Кремень – 0:1
Гол: Бойко, 90+5 (пен.)
ВПК-Агро – Прикарпатье – 0:1
Гол: Воробчак, 55
Кривбасс – Подолье – 3:2
Голы: Ловрич, 42, Дебелко, 50, Рябов, 75 – Островский, 5, Карпенко, 13
Оболонь – Олимпик – начался в 18:45
В стартовом поединке дня Кремень на последних секундах дожал Горняк-Спорт. Решающим стал пенальти, который реализовал Виталий Бойко. Прикарпатье с таким же счетом одолело ВПК-Агро. Правда, здесь все решилось в середине второго тайма. Воробчак вырвался на рандеву с голкипером и элегантно перебросил мяч в ворота.
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Кривбасс и Подолье устроили настоящую драму. Уже к 13-й минуте гости ошарашили соперника двойным ударом, но перед отдыхом Ловрич отыграл один мяч благодаря ошибке Чуваева. Голкипер Подолья неудачно сыграл и во время второго пропущенного гола – зря вмешался в верховую борьбу полевых игроков, позволив Дебелко поразить пустые ворота. Окончательный камбек и победу Кривбасса оформил Вячеслав Рябов – 3:2.
Криворожане вернули себе первую строчку таблицы, однако завтра Металлист еще сыграет свой матч с Волынью.
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