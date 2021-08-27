Первая лига, 6 тур

Горняк-Спорт – Кремень – 0:1

Гол: Бойко, 90+5 (пен.)

ВПК-Агро – Прикарпатье – 0:1

Гол: Воробчак, 55

Кривбасс – Подолье – 3:2

Голы: Ловрич, 42, Дебелко, 50, Рябов, 75 – Островский, 5, Карпенко, 13

Оболонь – Олимпик – начался в 18:45

В стартовом поединке дня Кремень на последних секундах дожал Горняк-Спорт. Решающим стал пенальти, который реализовал Виталий Бойко. Прикарпатье с таким же счетом одолело ВПК-Агро. Правда, здесь все решилось в середине второго тайма. Воробчак вырвался на рандеву с голкипером и элегантно перебросил мяч в ворота.

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Кривбасс и Подолье устроили настоящую драму. Уже к 13-й минуте гости ошарашили соперника двойным ударом, но перед отдыхом Ловрич отыграл один мяч благодаря ошибке Чуваева. Голкипер Подолья неудачно сыграл и во время второго пропущенного гола – зря вмешался в верховую борьбу полевых игроков, позволив Дебелко поразить пустые ворота. Окончательный камбек и победу Кривбасса оформил Вячеслав Рябов – 3:2.

Криворожане вернули себе первую строчку таблицы, однако завтра Металлист еще сыграет свой матч с Волынью.

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