Состоялся единственный субботний матч в рамках перенесенного 5-го тура Первой лиги, в котором Альянс обыграл Кристалл. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Первая лига 2020/21, 5-й тур

Альянс – Кристалл – 1:0

Гол: Писный, 77

В первом тайме командам не удалось результативно обозначить свое преимущество, обе по очереди перехватывали инициативу. Вторая половина также проходила без голов, пока Писный не получил мяч на линии штрафной и мощно пробил по центру ворот – голкипер не видел момента удара, а потому не среагировал. Этот гол так и остался единственным в поединке.

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Таким образом, Альянс набрал 23 очка и поднялся на 8 место, Кристалл с 4 пунктами остался последним. Отметим, что херсонцы не побеждали уже 8 поединков подряд.