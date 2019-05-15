Первая лига: Колос приблизился к выходу в УПЛ, Волынь расписала ничью с Балканами, Металлист 1925 потерял очки

Состоялись очередные поединки 24-го тура Первой лиги.

Первая лига, 24-й тур

Колос – Зирка – 1:0 (техническая победа)

Авангард – Рух – 1:2

Голы: Собко, 90 – Климчук, 60, Кондраков, 88

Балканы – Волынь – 2:2

Голы: Ильницкий, 25, Райчев, 48 (пен.) – Кожанов, 24, 50

Удаление: Саламаха, 57 (Б)

Николаев – Горняк-Спорт – 0:0

Прикарпатье – Металлист 1925 – 2:2

Голы: Конколыняк, 56 (пен.), Оринчак, 79 – Синица, 22 (пен.), 63

Оболонь-Бровар – СК Днепр-1 – 1:1

Голы: Кузин, 64 – Кузик, 15

СК Днепр-1 подписал контракт с 15-летним хавбеком

Зирка уже не участвует в розыгрыше Первой лиги, поэтому Колос без боя получил свои 3 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

Дубль Кожанова спас ничью для волынского клуба в матче против Балкан.

Металлист 1925 имел возможность приблизиться к 3-му месту, но не смог переиграть Прикарпатье.

СК Днепр-1 уже гарантировал себе путевку в УПЛ, поэтому позволил себе потерять очки в матче против ФК Оболонь-Бровар.

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