Первая лига: Колос приблизился к выходу в УПЛ, Волынь расписала ничью с Балканами, Металлист 1925 потерял очки

Состоялись очередные поединки 24-го тура Первой лиги.
Первая лига, 24-й тур
Колос – Зирка – 1:0 (техническая победа)
Авангард – Рух – 1:2
Голы: Собко, 90 – Климчук, 60, Кондраков, 88
Балканы – Волынь – 2:2
Голы: Ильницкий, 25, Райчев, 48 (пен.) – Кожанов, 24, 50
Удаление: Саламаха, 57 (Б)
Николаев – Горняк-Спорт – 0:0
Прикарпатье – Металлист 1925 – 2:2
Голы: Конколыняк, 56 (пен.), Оринчак, 79 – Синица, 22 (пен.), 63
Оболонь-Бровар – СК Днепр-1 – 1:1
Голы: Кузин, 64 – Кузик, 15
СК Днепр-1 подписал контракт с 15-летним хавбеком
Зирка уже не участвует в розыгрыше Первой лиги, поэтому Колос без боя получил свои 3 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.
Дубль Кожанова спас ничью для волынского клуба в матче против Балкан.
Металлист 1925 имел возможность приблизиться к 3-му месту, но не смог переиграть Прикарпатье.
СК Днепр-1 уже гарантировал себе путевку в УПЛ, поэтому позволил себе потерять очки в матче против ФК Оболонь-Бровар.
"У бразильців я асоціювався з Динамо". Дмитро Комаров був фанатом, мав автограф Шеви і плакав за Лобановським