В воскресенье 10-й тур второго по силе дивизиона продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 10-й тур

Кремень – МФК Металлург – 1:2

Голы: Азизов, 90+3 – Могильный, 18, Буряк, 63

Горняк-Спорт – Левый берег – 0:1

Гол: Спиваков, 45+1 (п.)

Удаление: Мороз, 45 (Горняк-Спорт, красная карточка)

Хуст – Карпаты Львов – 0:3

Голы: Рябов, 40, Невеш, 69, 87

Виктория – ФСК Мариуполь – 0:0

Агробизнес – Нива Бузова – 1:0

Гол: Кузьмин, 39

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В первом матче дня Кремень проиграл МФК Металлург. Запорожцы забили по мячу в каждом из таймов, позволив сопернику оформить гол престижа уже в добавленное время. Для Кремня это поражение стало четвертым подряд и оставило его на предпоследней строчке турнирной таблицы группы Б, Металлург – шестой.

Очередной, уже седьмой позор потерпел Горняк-Спорт. Левому берегу хватило одного гола, чтобы заработать очередные три очка. На последней минуте первого тайма после одной из атак сфера попала в руку капитану хозяев Евгению Морозу – Спиваков с пенальти развел по углам мяч и голкипера. Победа подняла Левый берег в топ-3, а представители Горишних Плавней остались последними в группе Б.

Карпаты на выезде не без проблем одолели Хуст. Гости имели несколько возможностей отличиться, но смогли пробить оборону закарпатцев лишь в конце первого тайма: после навеса с углового мяч был выбит за пределы штрафной, откуда Рябов сходу попал в правую девятку. В середине второй сорокапятиминутки Невеш вышел один на один по левому флангу и точным ударом прошил кипера. В конце встречи бразилец оформил дубль, завершив старания Демченко. Как следствие, Карпаты набрали 26 очков и остались безоговорочным лидером группы А, Хуст опустился на шестую строчку.

В еще одном поединке Виктория разошлась миром с ФСК Мариуполь, и отпустила Ингулец в отрыв – от Поворознюка и Ко представители Сум отстают уже на 9 очков.

В последнем матче дня Агробизнес принимал одного из претендентов на повышение в классе – Ниву Бузова. Судьбу матча решил единственный гол, забитый хозяевами в конце первого тайма. Для Нивы это поражение стало первым в сезоне и заметно притормозило ее в погоне за Карпатами, которые оторвались уже на 7 баллов.

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