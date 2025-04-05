5 апреля состоялись три поединка 2 тура Первой лиги Украины после зимней паузы и разделения команд на группы. Смотрите отчеты о матчах и счета на "Футбол 24".

Первая лига. Группа повышения в классе. 2-й тур

Эпицентр – ЮКСА – 4:3

Голы: Бендера, 50, 88, Кристин, 81, Миронюк, 86 – Дебелко, 9, Ситников, 87, 90+10

Агробизнес – СК Полтава – 1:2

Голы: Касимов, 7 – Одарюк, 40, Мисюра, 57

Первая лига. Группа выбывания. 2-й тур

Минай – МФК Металлург – 1:1

Голы: Демченко, 16 – Варьяник, 21

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Эпицентр в сумасшедшем матче перестрелял ЮКСУ и своей победой со счетом 4:3 затмил появление в заявке "крестоносцев" сына легендарного Ромарио – Ромариньо. Матч также запомнился с негативной стороны, ведь дебютант ЮКСА Александр Мельник потерял сознание. К счастью, с ним уже все в порядке.

Агробизнес проиграл дома СК Полтаве со счетом 1:2 и позволил гостям догнать себя в турнирной таблице, закрутив интригу в борьбе за выход в УПЛ.

Ну а в группе выбывания Минай расписал результативную ничью с запорожским МФК Металлургом – 1:1.

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