Первая лига 2025/26, 1-й тур

ЮКСА – Подолье – 1:0

Гол: Кастро, 37 (пенальти)

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Сезон Первой лиги официально стартовал! В матче-открытии встретились ЮКСА и Подолье. Поединок проходил в невысоком темпе – сказывалась жара. Игроки ЮКСА первыми создали несколько моментов, но атакующим футболистам команды не хватало точности. Впрочем, хозяева поля таки открыли счет на 37-й минуте. После классного розыгрыша штрафного удара мяч попал в руку защитнику Подолья, и арбитр встречи Степан Лапко указал на 11-метровую отметку. Парагвайский легионер ЮКСА Пабло Кастро красивой паненкой реализовал пенальти – это первый гол чемпионата Первой лиги сезона 2025/2026.

Во втором тайме Подолье активно давило на ворота ЮКСА, но свои возможности упустили Рудюк и Снижко. ЮКСА строила игру от обороны и пыталась выбегать в контратаки, которые, однако, не несли особой угрозы.

Ключевой момент случился на 82-й минуте, когда игроки Подолья требовали пенальти после фола защитника ЮКСА во время борьбы в воздухе. Арбитр проигнорировал эпизод, несмотря на активные апелляции футболистов и тренерского штаба гостей.

Концовка поединка прошла в борьбе с большим количеством фолов – Степан Лапко показал несколько желтых карточек. Матч завершился минимальной победой ЮКСА со счетом 1:0.

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