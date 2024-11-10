В воскресенье, 20 ноября, в 16-м туре второго по силе дивизиона прошли несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 16-й тур

Группа А

Прикарпатье – Эпицентр – 0:1

Голы: Мороз, 70

Группа Б

Кудривка – ФСК Мариуполь – 1:0

Голы: Легостаев, 86

Агробизнес сенсационно проиграл Ниве Т, ЮКСА вышла в лидеры, Буковина прервала 5-матчевую безвыигрышную серию: Первая лига

Прикарпатье уступило Эпицентру. Первый тайм прошел без забитых мячей, и команды ушли на перерыв при нулевой ничьей. Во второй половине игры гости активизировались и смогли забить решающий гол, ставший единственным в матче.

Кудривка одолела ФСК Мариуполь. Большую часть игры отмечали лишь желтые карточки, но за несколько минут до завершения основного времени хозяева все же вырвали победу, отправив мяч в ворота соперника.

Металлист 1925 обыграл участника 1/4 финала Кубка Украины и догнал лидера: Первая лига