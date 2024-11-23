Сегодня, 23 ноября, состоялись несколько матчей 18-го тура Первой лиги. Результаты и обзор встреч смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2024/25, 18-й тур

Группа А

Минай – Буковина – 1:0

Гол: Безуглый, 74, (аг.)

Прикарпатье – Металлист – 1:2

Голы: Француз, 25 – Абрамов, 45+1, Синчук, 66

Подолье – Эпицентр – 1:2

Голы: Оробец, 90+3 – Кравчук, 20, Липовуз, 83

Удаление: Кравчук, 85 (Эпицентр)

Все три поединка состоялись в рамках группы А. Сначала Минай сумел прервать свою серию из трех матчей без побед, одолев Буковину. Правда, единственный гол забил именно игрок Буковины – Безуглый срезал мяч в собственные ворота.

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Металлист в волевом стиле обыграл Прикарпатье. Команда из Ивано-Франковска вышла вперед на 25 минуте благодаря точному удару Василия Француза, однако харьковчане отыгрались еще до перерыва – отличился Абрамов. А во второй половине игрок юношеской сборной Украины Геннадий Синчук принес победу харьковчанам.

А Эпицентр вернул лидерство, переиграв Подолье. Счет открыл Даниил Кравчук, завершив несколько хаотичную атаку Эпицентра. После этого длительное время не было голов, но под конец игры Липовуз положил настоящую пушку, удвоив преимущество. Вскоре Кравчук получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве, чем Подолье воспользовалось лишь раз – Оробец сократил отставание в компенсированное время.

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