Состоялись остальные поединки 5-го тура Первой лиги. Смотрите результаты матчей и не только в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 5-й тур

Группа А

Прикарпатье – Хуст – 7:0

Голы: Хома, 16, 59, 75, Шинкаренко, 19, 72, Барчук, 55, Рудюк, 90

Удаления: Рябенко, 30, (Хуст)

Эпицентр – Нива Т – 2:3

Голы: Ляшенко, 31, Горный, 67, (пен.) – Гатала, 32, Ризнык, 39, Галадей, 76

Агробизнес – Подолье – 0:0

Группа Б

ФСК Мариуполь – Ингулец – 1:1

Голы: Терехов, 90+5 – Ситало, 24

Удаление: Ситало, 40 (Ингулец)

Виктория – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Шаврин, 9

Кремень – Полтава – 0:6

Голы: Шмигельский, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84

Прикарпатье камня на камне не оставило от Хуста. Хома оформил хет-трик, дубль забил Шинкаренко и еще по голу забили Барчук и Рудюк, не оставив шансов сопернику. В похожем стиле Полтава разбила Кремень благодаря дублям Шмыгельского и Бужина и мячам Щербака и Шаповалова.

Тернопольская Нива в результативном поединке победила Эпицентр. А Ингулец неожиданно потерял очки в игре с одним из аутсайдеров – ФСК Мариуполь. Ситало на 24 минуте вывел лидеров группы Б вперед, а перед перерывом был удален. Мариуполь отыгрался под занавес второго тайма, умудрившись отобрать очки у фаворита.

А Виктория сократила отставание от Ингульца, минимально одолев Горняк-Спорт.