Первая лига: Ингулец впервые потерял очки, погромы 7:0 и 0:6
Состоялись остальные поединки 5-го тура Первой лиги. Смотрите результаты матчей и не только в этой новости на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 5-й тур
Группа А
Прикарпатье – Хуст – 7:0
Голы: Хома, 16, 59, 75, Шинкаренко, 19, 72, Барчук, 55, Рудюк, 90
Удаления: Рябенко, 30, (Хуст)
Эпицентр – Нива Т – 2:3
Голы: Ляшенко, 31, Горный, 67, (пен.) – Гатала, 32, Ризнык, 39, Галадей, 76
Агробизнес – Подолье – 0:0
Группа Б
ФСК Мариуполь – Ингулец – 1:1
Голы: Терехов, 90+5 – Ситало, 24
Удаление: Ситало, 40 (Ингулец)
Виктория – Горняк-Спорт – 1:0
Гол: Шаврин, 9
Кремень – Полтава – 0:6
Голы: Шмигельский, 21, 47, Бужин, 52, 63, Щербак, 54, Шаповалов, 84
Прикарпатье камня на камне не оставило от Хуста. Хома оформил хет-трик, дубль забил Шинкаренко и еще по голу забили Барчук и Рудюк, не оставив шансов сопернику. В похожем стиле Полтава разбила Кремень благодаря дублям Шмыгельского и Бужина и мячам Щербака и Шаповалова.
Тернопольская Нива в результативном поединке победила Эпицентр. А Ингулец неожиданно потерял очки в игре с одним из аутсайдеров – ФСК Мариуполь. Ситало на 24 минуте вывел лидеров группы Б вперед, а перед перерывом был удален. Мариуполь отыгрался под занавес второго тайма, умудрившись отобрать очки у фаворита.
А Виктория сократила отставание от Ингульца, минимально одолев Горняк-Спорт.