В воскресенье, 7 сентября, состоялись очередные матч в Первой лиге. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 5 тур

МФК Металлург – ЮКСА – 0:3

Голы: Венделл, 62, Икару, 82, Жеребецкий, 90+1

Удаления: Кириченко, 55

Ингулец – Ворскла – 3:0

Голы: Нури-Малиш, 5, Гаджук, 16, Кисленко, 29

Удаления: Мишенко, 86

В стартовом матче дня Металлург встречался с ЮКСА. Первый опасный момент возник в конце первого тайма Рудавский подал штрафной, а Савицкий бил с близкого расстояния, но в ворота не попал. На 50-й минуте запорожцы остались в меньшинстве, Кириченко упал после небольшого контакта с защитником и был удален с поля, вероятно, из-за высказываний в сторону арбитра, который не засчитал фол.

Несмотря на активность Металлурга, забила ЮКСА. Венделл обыгрался с Ситниковым на левом фланге и пробил в ближнюю девятку. На 82-й минуте гости забили второй гол. Юхимец отдал хорошую диагональ в направлении Икара, а бразилец обыграл защитника и пробил в дальний угол.

В концовке игры ЮКСА оформила третье взятие ворот, Ромаринью отдал пас на свободного Парагвая, тот прострелил в штрафную Металлурга. Мяч отскочил к Жеребецкому, который не промахнулся с близкого расстояния. В итоге, ЮКСА одерживает разгромную победу.

В другом матче Ингулец принимал Ворсклу. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – Нури-Малиш забил после подачи с углового. Вскоре петровцы отличились во второй раз, и снова с углового, На этот раз Гаджук подобрал мяч и пробил с лету. На 29-й минуте Катрич сделал подачу в штрафную Ворсклы, а там Кисленко принял сферу и нанес эффектный удар через себя – 3:0.

Во втором тайме Андрущенко мог отквитать один мяч для Ворсклы, но с его дальним выстрелом справился вратарь. В конце игры игрок полтавчан Мишенко очень грубо влетел в ноги Жовтенко из Ингульца, вследствие чего на поле даже выбежали болельщики хазяев. Ворскла из-за удаления доигрывала матч в меньшинстве. Поединок завершился разгромной победой Ингульца.

