В субботу, 19 августа, продолжился 4-й тур чемпионата Украины в Первой лиге. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 4-й тур

Чернигов-ШВСМ – ФСК Мариуполь – матч отменен из-за обстрела россиянами Чернигова

Диназ – Виктория – 0:1

Гол: Галенко, 46

Удаление: Ворона, 90+4 (Диназ)

Горняк-Спорт – Кремень – 0:1

Гол: Глоба, 40

Хуст – Агробизнес – 0:1

Гол: Кузьмин, 73

Полтава – МФК Металлург – 1:2

Голы: Щербак, 53 – Галата, 68, Палюх, 83

Удаление: Полевой, 24 (МФК Металлург)

Подолье – Эпицентр – 0:0

Ингулец – Левый Берег – 2:1

Голы: Ситало, 18, Шершень, 58 – Слотюк, 87

Стартовый матч дня так и не сыграли. Россия цинично обстреляла Чернигов, в результате чего есть погибшие и раненые. Поединок местной команды против ФСК Мариуполь перенесли.

Виктория обыграла Диназ благодаря единственному голу на старте второго тайма. Команда Анатолия Бессмертного продолжила беспроигрышную серию в Первой лиге – 8 очков в -х турах и текущее второе место группы Б. Кремень тоже со счетом 1:0 на выезде обыграл Горняк-Спорт в дерби Полтавщины.

Карпаты на последних минутах упустили победу над конкурентом за лидерство в Первой лиге

МФК Металлург в меньшинстве одержал волевую победу над Полтавой. На гол Щербака запорожцы ответили точными ударами Галаты и Палюха, одержав первую победу в сезоне.

Агробизнес на выезде минимально обыграл Хуст, а дерби Хмельнитчины завершилось без голов – Подолье и Эпицентр разошлись нулями на табло. Эпицентр поднялся на третье место группы А, отставая от Карпат и Нивы (Бузова) на 2 очка.

В заключительном матче дня Ингулец справился с Левым Берегом, забив по голу в каждом из таймов. Гол киевлян в конце игры уже ничего не изменил. Команда Владислава Лупашко продолжила победное шествие в Первой лиге – 4 победы в 4-х турах. Отрыв от Виктории составляет уже 4 пункта.

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